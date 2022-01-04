Житель Солигорского района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за надругательство над госфлагом

Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, которому инкриминировано надругательство над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено во время суда, фигурант вечером 8 ноября 2021 года умышленно распылил из шприца моторное масло на Государственный флаг Беларуси, установленный на колонне у входа в здание солигорской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, чем повредил его полотнище.

В суде обвиняемый вину признал в полном объеме и возместил ущерб.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Солигорского района вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-