ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Солигорского района приговорен к 1,5 года ограничения свободы за надругательство над госфлагом

04.01.2022 17:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, которому инкриминировано надругательство над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено во время суда, фигурант вечером 8 ноября 2021 года умышленно распылил из шприца моторное масло на Государственный флаг Беларуси, установленный на колонне у входа в здание солигорской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, чем повредил его полотнище.

В суде обвиняемый вину признал в полном объеме и возместил ущерб.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Солигорского района вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как установлено во время суда, фигурант вечером 8 ноября 2021 года умышленно распылил из шприца моторное масло на Государственный флаг Беларуси, установленный на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Револьвер образца 1895 года нашли в Чашниках
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by