ВОЗ отслеживает «французский» штамм COVID-19 c ноября

Источник материала: ОНТ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, выявленный во Франции, с ноября 2021 года. Об этом со ссылкой на эксперта ВОЗ Абди Махамуда сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, ВОЗ делит все штаммы на три категории: отслеживаемые, представляющие интерес, а также представляющие озабоченность. Как отметил эксперт, B.1.640.2 отслеживается ВОЗ с ноября, равно как и два его подварианта.

Эксперт отметил, что организация продолжит отслеживать развитие данного штамма, а также возможность его распространения в других странах Европы.

Напомним, ранее о выявлении нового штамма сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе. Штамм был выявлен у 12 человек на юго-востоке Франции. При этом страной происхождения данного варианта, по мнению исследователей, является Камерун.

Фото: Freepik

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