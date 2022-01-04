Виктория Азаренко обыграла испанку Паулу Бадосу в австралийской Аделаиде

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в основной сетке первого турнира в сезоне в австралийской Аделаиде.

Экс-первая ракетка планеты обыграла 8-й номер мирового рейтинга, испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон. Примечательно, что Виктории Азаренко еще предстоит сыграть с Паолой Бадосой, но уже в одной связке. Эти теннисистки вместе выступают в парном разряде и вышли в четвертьфинал соревнований.

В Аделаиде сыграет и Арина Соболенко. Вторая ракетка планеты начнет борьбу со второго раунда. Ее соперницей будет Кайя Юван из Словении.

Фото: БЕЛТА

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