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Виктория Азаренко обыграла испанку Паулу Бадосу в австралийской Аделаиде

04.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко обыграла испанку Паулу Бадосу в австралийской Аделаиде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в основной сетке первого турнира в сезоне в австралийской Аделаиде.

Экс-первая ракетка планеты обыграла 8-й номер мирового рейтинга, испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2. 

Встреча продолжалась 1 час и 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон. Примечательно, что Виктории Азаренко еще предстоит сыграть с Паолой Бадосой, но уже в одной связке. Эти теннисистки вместе выступают в парном разряде и вышли в четвертьфинал соревнований. 

В Аделаиде сыграет и Арина Соболенко. Вторая ракетка планеты начнет борьбу со второго раунда. Ее соперницей будет Кайя Юван из Словении.

Фото: БЕЛТА

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в основной сетке первого турнира в сезоне в австралийской Аделаиде. Экс-первая ракетка планеты...
 
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