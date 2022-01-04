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Виктория Азаренко обыграла испанку Паулу Бадосу в австралийской Аделаиде
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в основной сетке первого турнира в сезоне в австралийской Аделаиде.
Экс-первая ракетка планеты обыграла 8-й номер мирового рейтинга, испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час и 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон. Примечательно, что Виктории Азаренко еще предстоит сыграть с Паолой Бадосой, но уже в одной связке. Эти теннисистки вместе выступают в парном разряде и вышли в четвертьфинал соревнований.
В Аделаиде сыграет и Арина Соболенко. Вторая ракетка планеты начнет борьбу со второго раунда. Ее соперницей будет Кайя Юван из Словении.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в основной сетке первого турнира в сезоне в австралийской Аделаиде. Экс-первая ракетка планеты...
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