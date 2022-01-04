В Гродно состоялась встреча граждан с представителем Конституционной комиссии

Источник материала: ОНТ

Важно мнение каждого. Продолжается активное общественное обсуждение изменений в Конституцию. С гродненцами сегодня встретился представитель Конституционной комиссии.





Обсуждали разделы о полномочиях Президента и правительства. Много внимания в обновленном документе уделено сохранению социально ориентированного государства, приданию конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Говорили о подготовке и самом Референдуме по новой редакции Конституции. И, конечно, о значении для Беларуси вносимых поправок.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Те новации, которые там заложены, дадут возможность не просто преодолеть какие-то кризисные явления, которые, к сожалению, есть в нашем обществе, но и уверенно двигаться вперед, развиваться. С одной стороны, мы отреагировали на вызовы времени. С другой стороны, эти изменения, которые внесены, позволяют не сдерживать те общественные процессы, позитивные, реальные, перспективные, которые происходят у нас в стране, уверенно смотреть в будущее и реагировать на вызовы современности».

Зоя Кулеша, заместитель председателя Гродненского горисполкома: «Очень важны вопросы сохранения социально ориентированного государства, социально ориентированной экономики. Это те блага, те ценности, которые закрепляет новый проект Конституции и которые важны для будущих наших поколений, они несут в себе фундамент, основу и оплот развития общества, сохранения белорусской государственности, легитимность власти, прочность конституционного строя».

Высказать мнение и предложения по поводу изменений и дополнений в Основной закон страны может каждый. Общественные приемные и прямые телефонные линии по обсуждению проекта работают в каждом районе.

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