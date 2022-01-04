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В Гродно состоялась встреча граждан с представителем Конституционной комиссии
Источник материала: ОНТ
Важно мнение каждого. Продолжается активное общественное обсуждение изменений в Конституцию. С гродненцами сегодня встретился представитель Конституционной комиссии.
Обсуждали разделы о полномочиях Президента и правительства. Много внимания в обновленном документе уделено сохранению социально ориентированного государства, приданию конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Говорили о подготовке и самом Референдуме по новой редакции Конституции. И, конечно, о значении для Беларуси вносимых поправок.
Высказать мнение и предложения по поводу изменений и дополнений в Основной закон страны может каждый. Общественные приемные и прямые телефонные линии по обсуждению проекта работают в каждом районе.
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Важно мнение каждого. Продолжается активное общественное обсуждение изменений в Конституцию. С гродненцами сегодня встретился представитель Конституционной...
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