В Китае из-за масштабного оползня погибли 14 человек

Источник материала: ОНТ

Трагедия в Китае. Масштабный оползень унес жизни 14 человек.





ЧП произошло на строительной площадке в провинции Гуйчжоу. Сообщается, что в ловушке оказались более 20 человек. Для спасения власти мобилизовали тысячи людей.

Спасатели уже извлекли всех, кто оказался под завалом. 14 человек погибли, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Полиция уточняет детали трагедии.

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