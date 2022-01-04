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В Китае из-за масштабного оползня погибли 14 человек

04.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае из-за масштабного оползня погибли 14 человек

Трагедия в Китае. Масштабный оползень унес жизни 14 человек. 


ЧП произошло на строительной площадке в провинции Гуйчжоу. Сообщается, что в ловушке оказались более 20 человек. Для спасения власти мобилизовали тысячи людей. 

Спасатели уже извлекли всех, кто оказался под завалом. 14 человек погибли, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Полиция уточняет детали трагедии.

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Трагедия в Китае. Масштабный оползень унес жизни 14 человек.  ЧП произошло на строительной площадке в провинции Гуйчжоу. Сообщается, что в ловушке оказались более 20...
 
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