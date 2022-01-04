Протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией: люди недовольны повышением в 2 раза цены на сжиженный газ

Источник материала: ОНТ

В казахстанских городах Актау, Жанаозен, Атырау проходят беспорядки, которые иногда перерастают в столкновения с силовиками.

Формальным поводом для протестов стало повышение цен на газ. И основное требование протестующих – снижение стоимости топлива. Власти призывают граждан к диалогу и обещают разобраться в проблеме.

Создана специальная правительственная комиссия. И как сообщается, цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге, что эквивалентно 30 копейкам. Тем не менее, митингующие в Актау, к которым вышли члены правительственной комиссии, не собираются расходиться.

В целом же информационное сопровождение протестов, их организация, способы «подогрева» ситуации, универсальность призывов к насилию и лозунгов – все это, по оценкам экспертов, говорит о том, что в этих событиях задействованы такие же универсальные технологии «цветных революций».

И по последней информации, президент Казахстана призвал демонстрантов не поддаваться призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

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