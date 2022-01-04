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Безбилетник умер, пытаясь перепрыгнуть через турникет метро в Нью-Йорке

04.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Безбилетник умер, пытаясь перепрыгнуть через турникет метро в Нью-Йорке

Безбилетник, пытаясь перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка, погиб, свернув шею. Об этом сообщает издание Daily News. 

Кристофер Де Ла Крус несколько раз приподнимался на руках у заграждения. В какой-то момент ему все же удалось перевалиться через него, однако мужчина упал и, свернув шею, умер. Как уточнили в местной полиции, инцидент произошел в 6:45 утра, когда мужчина ехал на работу. При этом он был пьян. 

Сообщается, что у погибшего остался четырехлетний ребенок. «Он был хорошим парнем, хорошим отцом. Что я могу сказать? Он совершил ошибку», – рассказал журналистам отец погибшего Хосе Де Ла Крус. 

Фото: New York Police Department

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Безбилетник, пытаясь перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка, погиб, свернув шею. Об этом сообщает издание Daily News.  Кристофер Де Ла Крус несколько раз...
 
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