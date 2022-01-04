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Двое жителей Солигорска при попытке купить смартфоны в соцсети стали жертвами мошенников

04.01.2022 18:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Солигорска хотели купить смартфоны и стали жертвами мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"28-летний мастер и 37-летняя продавец из Солигорска в преддверии Нового года решили приобрести смартфоны престижной марки. Привлеченные выгодной ценой, предновогодней акцией и быстрой доставкой, покупку они решили совершить в интернете-магазине в Instagram. Истории их покупок завершились одинаково: вместо устройств они обрели статус потерпевших и лишились своих средств", - рассказали в УВД.

Потерпевшие не знакомы между собой, но стали жертвами одного и того же фальшивого интернет-магазина: дружелюбный и общительный менеджер, более 20 тыс. подписчиков и даже фото свидетельства о государственной регистрации оказались не более чем наживкой.

Получив предоплату от жертв - Br655 и Br360 соответственно, мошенники даже некоторое время "кормили клиентов обещаниями", чтобы успеть вывести деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

"В милиции напоминают: соцсети - опасное место для покупок. Случаи, когда за виртуальной витриной нет ничего кроме мошенника, не редкость. Чтобы не стать жертвой мошенничества правоохранители рекомендуют следовать простым и разумным правилам", - добавили правоохранители.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшие не знакомы между собой, но стали жертвами одного и того же фальшивого интернет-магазина: дружелюбный и общительный менеджер, более 20 тыс. подписчиков и...
 
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