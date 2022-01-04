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Закрепленное в проекте Конституции право на бесплатное лечение - благо, о котором во многих странах лишь мечтают

04.01.2022 19:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Социальная направленность государства сохранится, а это значит, что каждый может быть уверен в своем будущем. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк, комментируя проект Конституции.

"Наше государство всегда проявляло максимальную заботу о своих гражданах, и каждый из нас ощущает ее во всех без исключения сферах жизни. Многое делается для укрепления здоровья нации, по последнему слову техники оснащаются клиники, в медицине применяются новейшие технологии. Гражданам гарантируется право на бесплатное лечение за счет государственных средств, и это благо, о котором во многих странах мира могут только мечтать, закреплено в одной из статей проекта Конституции", - отметил Владислав Голяк.

Он также подчеркнул важность ответственного отношения людей к собственному здоровью. Назрела необходимость закрепить такой подход и в Конституции.

"Эти и многие другие нормы, которые представлены в проекте Конституции, нацелены на дальнейшее развитие белорусского государства", - отметил Владислав Голяк.

 
 
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"Наше государство всегда проявляло максимальную заботу о своих гражданах, и каждый из нас ощущает ее во всех без исключения сферах жизни. Многое делается для...
 
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