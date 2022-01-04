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Минчанин приговорен к 3 годам "химии" за блокировку общественного транспорта

04.01.2022 19:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин приговорен к 3 годам ограничения свободы за блокировку движения и грубое нарушение общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительном учреждении открытого типа.

В суде установили, что обвиняемый 23 августа 2020 года двигался по проспектам Независимости, Победителей, Машерова и улицам Ленина и Интернациональной в Минске, выкрикивал лозунги и громко хлопал руками. Затем он заблокировал дорогу транспортным средствам, что привело к остановке общественного транспорта. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

Тем самым, добавили в прокуратуре, КУП "Минсктранс" причинен ущерб в сумме свыше Br5 тыс.

В суде фигурант свою вину признал в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отбывать наказание мужчина будет в исправительном учреждении открытого типа.
 
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