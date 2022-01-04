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Минчанин напился и поджог автомобиль соседа в ответ за старые обиды

04.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минчанин напился и поджог автомобиль соседа в ответ за старые обиды

44-летний житель Минска был задержан после того, как он поджег машину соседа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой ГУВД Мингорисполкома. 

Инцидент произошел в частном секторе по переулку Самарскому. Пьяный мужчина возвращался домой, когда он заметил припаркованный автомобиль 65-летнего соседа. Мужчина вспомнил о старых обидах и решил ему отомстить – он взял канистру с бензином, вернулся к авто, облил его и поджег. 

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство». Сумма нанесенного им ущерба составила порядка 42 тыс. белорусских рублей.

Фото: Freepik

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Теги: Минск
 
 
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44-летний житель Минска был задержан после того, как он поджег машину соседа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой ГУВД Мингорисполкома.  Инцидент произошел в частном...
 
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