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Минчанин напился и поджог автомобиль соседа в ответ за старые обиды
Источник материала: ОНТ
44-летний житель Минска был задержан после того, как он поджег машину соседа. Об этом
Инцидент произошел в частном секторе по переулку Самарскому. Пьяный мужчина возвращался домой, когда он заметил припаркованный автомобиль 65-летнего соседа. Мужчина вспомнил о старых обидах и решил ему отомстить – он взял канистру с бензином, вернулся к авто, облил его и поджег.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство». Сумма нанесенного им ущерба составила порядка 42 тыс. белорусских рублей.
Фото: Freepik
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44-летний житель Минска был задержан после того, как он поджег машину соседа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в частном...
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