Минчанин напился и поджог автомобиль соседа в ответ за старые обиды

Источник материала: ОНТ

44-летний житель Минска был задержан после того, как он поджег машину соседа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в частном секторе по переулку Самарскому. Пьяный мужчина возвращался домой, когда он заметил припаркованный автомобиль 65-летнего соседа. Мужчина вспомнил о старых обидах и решил ему отомстить – он взял канистру с бензином, вернулся к авто, облил его и поджег.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство». Сумма нанесенного им ущерба составила порядка 42 тыс. белорусских рублей.

Фото: Freepik

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