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Белорусские спортсмены завершают подготовку к Олимпийским играм в Пекине

04.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены завершают подготовку к Олимпийским играм в Пекине

Ровно месяц до главного зимнего старта четырехлетия!  Белорусские атлеты завершают подготовку к Олимпийским играм в Пекине.

Ожидается, что нашу страну на престижном спортивном форуме представят более 30 атлетов. Квалификационные турниры к играм все еще продолжаются, а потому сколько олимпийских лицензий получит Беларусь – станет известно позже. Что знаем уже точно – самым внушительным наше представительство будет в биатлоне и фристайле.

Также Беларусь будет представлена в конькобежном спорте, есть квота для страны и в горных лыжах.

Уже через две недели в Пекин вылетит административный персонал белорусской национальной команды. А вот из спортсменов первыми на игры прибудут наши биатлонисты. Они отправятся в Китай 25-го января.

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Ровно месяц до главного зимнего старта четырехлетия!  Белорусские атлеты завершают подготовку к Олимпийским играм в Пекине. Ожидается, что нашу страну на...
 
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