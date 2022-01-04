Ученые назвали пять «суперпродуктов» для укрепления иммунитета

Источник материала: ОНТ

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали пять «суперпродуктов», добавление которых в рацион позволит укрепить иммунитет человека, а также легче переносить болезни. Об этом сообщает портал «Медик форум».

Главным таким продуктом исследователи назвали цитрусовые, которые хорошо поддерживают работу иммунитета, а также бороться с инфекциями. Полезным также станет и брокколи, богатый витаминами А, С, К, а также антиоксидантами и клетчаткой. Еще одним подобным продуктом является чеснок, которые содержит большое количество соединений серы и способствует укреплению иммунитета к простуде, а также облегчает ее протекание.

Конечно же, не обошли специалисты вниманием и имбирь, который, как отмечается, обладает противовоспалительными свойствами. В частности, имбирный чая является довольно эффективным средством в борьбе с болью в горле.

В качестве последнего «суперпродукта» ученые назвали курятину, которая содержит высокое количество витамина B6. Также она является источником белка, который помогает организму быстрее поправиться.

Фото: Freepik

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