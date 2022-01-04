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Следователи устанавливают обстоятельства смерти 37-летнего могилевчанина

04.01.2022 20:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 37-летнего жителя Могилева, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, днем 4 января в Могилеве на линию 103 поступило сообщение от плачущей женщины, которая рассказала, что ее супруг ведет себя агрессивно и неадекватно - бьет ее, ломает мебель, громит квартиру, изрезался разбитым стеклом. Также она позвонила в милицию. Прибывшие по сообщению медики и сотрудники органов внутренних дел обнаружили в помещении мужчину и женщину, которым необходимо было оказание неотложной медицинской помощи. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия мужчину спасти не удалось. Женщина госпитализирована", - отметили в СК.

В настоящее время следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Могилевской области проводят осмотр места происшествия, изымают следы и объекты. Опрашиваются соседи. Для установления точной причины смерти назначено проведение ряда экспертиз.

В квартире обнаружены одноразовые шприцы. При осмотре мобильного телефона супруги умершего обнаружено видео, на котором зафиксировано употребление последним наркотиков незадолго до произошедшего, а также фотографии мест закладок запрещенных веществ.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В настоящее время следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Могилевской области проводят осмотр места происшествия, изымают следы и объекты. Опрашиваются...
 
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