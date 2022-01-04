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Китай запустил грузовой маршрут в обход Беларуси. Что это значит и какие могут быть последствия
04.01.2022 20:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Китай открыл новый маршрут доставки товаров в ЕС. Власти КНР пошли на этот шаг, чтобы миновать «чрезмерно загруженные станции» в Восточной Европе и избежать сбоя в поставках. То есть Китай захотел доставлять грузы в обход Беларуси и Польши. Насколько это событие важно для белорусского рынка грузоперевозок, «Про бизнес» спросил у эксперта.
Что произошло
Информация о запуске альтернативного маршрута поступила от китайского агентства новостей «Синьхуа».
Общая длина маршрута составит почти 13 тысяч километров. На преодоление пути уйдет до 18 дней. Китайские власти подчеркивают, что этот маршрут — альтернатива традиционному Шелковому пути, который проходил через Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию. В КНР решились на запуск дополнительного канала поставок из-за чрезмерной загруженности станций в Беларуси и Польше. Это, говорится в сообщении «Синьхуа», приводило к сбоям в поставках.
Беларусь в последние годы существенно наращивала общий объем железнодорожных перевозок товаров как из Европы в Китай, так и в обратном направлении. Это начало происходить после 2014 года, когда разгорелся военный конфликт в Украине, из-за чего Западная Европа и КНР лишились кратчайшего маршрута.
В
Как это скажется на Беларуси
Приведет ли запуск нового маршрута к уменьшению этих объемов и потере выручки у белорусских компаний и предприятий? Основатель и исполнительный директор
— Новый маршрут касается в основном транзитного потока грузов из Китая в ЕС. Поиск альтернатив в этом направлении ведется всегда для удовлетворения спроса, и это решение — лишь один из немногих вариантов. Новый маршрут позволит разгрузить погранпереходы, где происходит смена колеи, и даст всем сторонам отработанный сценарий бесперебойных поставок на случай, если отношения между Польшей и Беларусью продолжат ухудшаться. Но альтернативный маршрут не сможет стать полноценной заменой традиционному Шелковому пути. Более того, никто в Китае не ставит такой цели. Товары по-прежнему будут идти через Беларусь из Китая в Европу и в обратном направлении. Я считаю, что открытие нового маршрута станет большим плюсом для всех участников индустрии.
Новый канал поставок поможет снять нагрузку на существующую железнодорожную инфраструктуру. Это может привести к тому, что объем перевозимых товаров действительно снизится, зато вырастет качество перевозок, привлекательность данного типа транспортировки грузов — в первую очередь, уменьшится количество сбоев в поставках и время задержек. В конечном итоге произойдет стабилизация
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Китай открыл новый маршрут доставки товаров в ЕС. Власти КНР пошли на этот шаг, чтобы миновать «чрезмерно загруженные станции» в Восточной Европе и избежать сбоя в...
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