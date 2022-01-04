Китай запустил грузовой маршрут в обход Беларуси. Что это значит и какие могут быть последствия

Источник материала: ProBusiness



Фото: logist. today

Китай открыл новый маршрут доставки товаров в ЕС. Власти КНР пошли на этот шаг, чтобы миновать «чрезмерно загруженные станции» в Восточной Европе и избежать сбоя в поставках. То есть Китай захотел доставлять грузы в обход Беларуси и Польши. Насколько это событие важно для белорусского рынка грузоперевозок, «Про бизнес» спросил у эксперта.

Что произошло

Информация о запуске альтернативного маршрута поступила от китайского агентства новостей «Синьхуа». По данным источника , первый железнодорожный состав по новому маршруту отправился в путь ровно в полночь 1 января. Он довезет десятки контейнеров с электроникой и другими товарами из китайского города Сиань в Санкт-Петербург. Оттуда груз пойдет морем в немецкий порт Мукран, а затем снова попадет в железнодорожные составы и окажется в конечной точке маршрута — Мангейме (Германия).

Общая длина маршрута составит почти 13 тысяч километров. На преодоление пути уйдет до 18 дней. Китайские власти подчеркивают, что этот маршрут — альтернатива традиционному Шелковому пути, который проходил через Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию. В КНР решились на запуск дополнительного канала поставок из-за чрезмерной загруженности станций в Беларуси и Польше. Это, говорится в сообщении «Синьхуа», приводило к сбоям в поставках.



Фото: sputnik.by

Беларусь в последние годы существенно наращивала общий объем железнодорожных перевозок товаров как из Европы в Китай, так и в обратном направлении. Это начало происходить после 2014 года, когда разгорелся военный конфликт в Украине, из-за чего Западная Европа и КНР лишились кратчайшего маршрута.

В сообщении Белорусской железной дороги, например, говорится, что в 2021 году госкомпания хотела нарастить объемы поставок из Китая в Европу в полтора раза, а из Европы в Китай — в 1,9 раза. Ежемесячное количество перевозок по БЖД на июль 2021 года составляло больше 700 контейнерных поездов.

Также известно , что объемы транзитных перевозок за 11 месяцев 2021 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, на 1,4% — до 24,5 млн тонн.

Как это скажется на Беларуси

Олег Янулевич

Основатель и исполнительный директор логистической компании PRO LOG

Приведет ли запуск нового маршрута к уменьшению этих объемов и потере выручки у белорусских компаний и предприятий? Основатель и исполнительный директор логистической компании PRO LOG Олег Янулевич так не считает:

— Новый маршрут касается в основном транзитного потока грузов из Китая в ЕС. Поиск альтернатив в этом направлении ведется всегда для удовлетворения спроса, и это решение — лишь один из немногих вариантов. Новый маршрут позволит разгрузить погранпереходы, где происходит смена колеи, и даст всем сторонам отработанный сценарий бесперебойных поставок на случай, если отношения между Польшей и Беларусью продолжат ухудшаться. Но альтернативный маршрут не сможет стать полноценной заменой традиционному Шелковому пути. Более того, никто в Китае не ставит такой цели. Товары по-прежнему будут идти через Беларусь из Китая в Европу и в обратном направлении. Я считаю, что открытие нового маршрута станет большим плюсом для всех участников индустрии.

Новый канал поставок поможет снять нагрузку на существующую железнодорожную инфраструктуру. Это может привести к тому, что объем перевозимых товаров действительно снизится, зато вырастет качество перевозок, привлекательность данного типа транспортировки грузов — в первую очередь, уменьшится количество сбоев в поставках и время задержек. В конечном итоге произойдет стабилизация грузопотоков .

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