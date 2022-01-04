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МВД: у знакомых скончавшегося жителя Речицы найдено около килограмма марихуаны

04.01.2022 20:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У знакомых скончавшегося жителя Речицы найдено около килограмма марихуаны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Как ранее сообщал Следственный комитет, у умершего жителя Речицы обнаружен пакетик с опасным наркотическим средством - марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотиков.

В результате проведения санкционированных обысков в гараже и по месту жительства 27-летнего и 28-летнего горожан обнаружено около килограмма марихуаны. Готовый наркотик хранился в пакетах и различных емкостях.

Правоохранители продолжают работу по установлению иных участников преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Фигуранты задержаны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как ранее сообщал Следственный комитет, у умершего жителя Речицы обнаружен пакетик с опасным наркотическим средством - марихуаной, что подтверждено химической...
 
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