Спасатели дежурят на самых опасных участках белорусских водоемов

Источник материала: ОНТ

Ни одна трофейная рыба не стоит человеческой жизни. Водоемы до сих пор как следует не замерзли, где-то из-за плюсовой температуры хрупкая корка наоборот начала таять, а тысячи рыбаков не перестают рисковать и ежедневно выходят на тонкий лед. МЧС и ОСВОД вынуждены дежурить на самых опасных участках, пытаясь уговорить отдыхающих хотя бы на время отказаться от опасного хобби.

Но это здесь пока надежно, а уже через пару метров можно уйти под лед. Когда он тонкий, опасный для жизни, видно сразу – для этого не нужно каких-то особых навыков. Желто-серые участки и места с водой на поверхности должны насторожить.

Сергей Прохоренко, (рыбак): «Ничего страшного. Вот мы впятером стоим, нормально? Нормально. Я уверен в толщине льда, потому что я всю жизнь занимаюсь зимней рыбалкой».

Сергей Кукушкин, (рыбак): «Нет, почему страха нет? Страх есть. Но лед сейчас хороший: толстый, большой. Это же не 5 сантиметров».

Главный аргумент в этой истории, конечно же, погода. Чтобы поверхность успела окрепнуть, температура со знаком минус должна постоять хотя бы несколько дней. А вчера и сегодня в регионе – устойчивый плюс, к тому же прошли дожди. Получается, гарантий вообще никаких.

Роман Балюнов, начальник спасательной станции «Новобелицкая» Гомельской областной организации ОСВОД: «Даже первичные средства спасения не берут. Ни жилеты, ни зацепы, ничего, просто выходят на рыбалку, у них интерес – рыбалка и все».

На случай беды каждый, кто выходит на воду, должен иметь при себе хотя бы веревку. Ну, и, допустим, самодельный пояс из пластиковых бутылок, если нет жилета. Такие правила выживания. При этом за несколько часов рейда необходимое снаряжение нашлось лишь у одного рыбака. Всех остальных в случае ЧП почти наверняка ждет вот такое развитие событий. Один шаг и трагедия.

Андрей Максименко, спасатель-водолаз ПАСО Гомельского областного управления МЧС: «В течение одной минуты полностью переохлаждается тело, мерзнут конечности, перебивает дыхание, поэтому лучше в такие ситуации не попадать».

Благо, это просто тренировка водолазов, которая, конечно же, заканчивается спасением. В жизни, если добавить панику и ледяную мокрую одежду, шансов дождаться помощи практически нет. При этом среди нарушителей – не только рыбаки.

Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС: «Самое печальное, что на данный момент есть факты, что на льду, на водоемах, катаются на коньках. Родители едут на коньках и тянут своих детей на санках и тюбингах. Возможно, где-то есть лунка, которую сделал рыбак, она где-то присыпана снегом и вы можете просто ее не заметить, ребенок может провалиться, а вы не сможете помочь».

Только в Гомельской области за две недели провалились под лед и утонули 4 человека. Еще двоих удалось спасти. Такие рейды теперь ежедневные. Катер одинаково легко передвигается и по воде, и по льду. Нарушителей не штрафуют – все запреты носят рекомендательный характер.

Иными словами, рыбаков буквально уговаривают покинуть водоем. Но, как правило, это не работает. Их не испугать ни холодом, ни ветром, ни опасностью реки. Зимний пейзаж, свежий воздух и не всегда большие уловы – вот то, ради чего они готовы рисковать. Изо дня в день.

Подписывайтесь на нас в Telegram