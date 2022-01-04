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Школьникам предложили бесплатно пройти репетиционное тестирование по трем основным предметам
Источник материала: ОНТ
Проверить знания. Школьникам предложили бесплатно пройти репетиционное тестирование по трем предметам – математике, русскому и белорусскому языкам.
Пакеты сформировали из тестов разных лет. Их также рекомендуют в качестве учебного материала уроках и факультативах.
Чтобы пройти тест, достаточно скачать его с сайта Республиканского института контроля знаний и заполнить пустые поля.
Ответы на все задания – на последнем бланке. Это поможет подготовиться к вступительным испытания.
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Проверить знания. Школьникам предложили бесплатно пройти репетиционное тестирование по трем предметам – математике, русскому и белорусскому языкам. Пакеты...
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