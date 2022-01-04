Школьникам предложили бесплатно пройти репетиционное тестирование по трем основным предметам

Источник материала: ОНТ

Проверить знания. Школьникам предложили бесплатно пройти репетиционное тестирование по трем предметам – математике, русскому и белорусскому языкам.

Пакеты сформировали из тестов разных лет. Их также рекомендуют в качестве учебного материала уроках и факультативах.

Чтобы пройти тест, достаточно скачать его с сайта Республиканского института контроля знаний и заполнить пустые поля.

Ответы на все задания – на последнем бланке. Это поможет подготовиться к вступительным испытания.

Подписывайтесь на нас в Telegram