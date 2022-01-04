ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следственный комитет: у знакомых скончавшегося жителя Речицы обнаружен килограмм марихуаны

04.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет: у знакомых скончавшегося жителя Речицы обнаружен килограмм марихуаны

У знакомых скончавшегося в ночь с 31 на 1 января жителя Речицы был обнаружен килограмм марихуаны. Об этом заявили в Следственном комитете Республики Беларусь.

Как утверждают в Следственном комитете, в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотических веществ. В результате проведенных у 26-летнего и 27-летнего местных жителей обысков было обнаружено около килограмма марихуаны. Сами фигуранты в данный момент задержаны.

Напомним, ранее у умершего мужчины был обнаружен пакетик с марихуаной, а также переписка с интернет-магазином наркотиков в телефоне.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У знакомых скончавшегося в ночь с 31 на 1 января жителя Речицы был обнаружен килограмм марихуаны. Об этом заявили в Следственном комитете Республики Беларусь. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: у знакомых скончавшегося жителя Речицы найдено около килограмма марихуаны
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by