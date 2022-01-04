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Следственный комитет: у знакомых скончавшегося жителя Речицы обнаружен килограмм марихуаны
Источник материала: ОНТ
У знакомых
Как утверждают в Следственном комитете, в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотических веществ. В результате проведенных у 26-летнего и 27-летнего местных жителей обысков было обнаружено около килограмма марихуаны. Сами фигуранты в данный момент задержаны.
Напомним, ранее у умершего мужчины был
Фото: Следственный комитет Беларуси
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У знакомых скончавшегося в ночь с 31 на 1 января жителя Речицы был обнаружен килограмм марихуаны. Об этом заявили в Следственном комитете Республики Беларусь. Как...
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