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В Минске водитель сервиса "Яндекс.Такси" сбил пешехода

04.01.2022 23:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13:00 33-летний мужчина на автомобиле "Фольксваген", выезжая со двора дома № 9 по ул.Уральской на главную дорогу, совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На данный момент сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному переходу.

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.
 
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