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Илон Маск увеличил свое состояние на $32 млрд за один день

05.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск увеличил свое состояние на млрд за один день

Состояние американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска всего за сутки увеличилось на $32,6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Таким образом, состояние Маска достигло отметки в $304,2 млрд. Причиной столь существенного роста стала новость о том, что в 2021 году Tesla поставила на рынки более 936 тыс. автомобилей, что существенно превысило прогнозы аналитиков. На фоне этих данных акции компании выросли на 13,53%. 

Рост акций компаний укрепил лидерство Маска в списке самых богатых людей мира. Так, второй номер рейтинга Forbes, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно, отстает от Маска почти на $103,6 млрд. На третьем месте разместился основатель Amazon Джефф Безос.

Фото: wikimedia.org / Heisenberg Media - Flickr

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Теги: Новости
 
 
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Состояние американского предпринимателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска всего за сутки увеличилось на $32,6 млрд. Об этом сообщает Forbes. Таким образом, состояние...
 
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