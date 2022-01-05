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Завершилась многодневка по лыжным гонкам «Тур де Ски»
Источник материала: ОНТ
В итальянском Валь-ди-Фьемме мужской гонкой с массовым стартом свободным стилем завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски».
В заключительной гонке победу одержал норвежец Сьюр Рёте. Вторым к финишу пришел россиянин Денис Спицов, третье место занял немец Фридрих Мох.
Главный фаворит турнира, норвежец Йоханнес Клебо, показал пятый результат. Однако это не помешало одержать ему победу в общем зачете.
В аналогичной гонке у женщин лучшей стала норвежка Хейди Винг. В общем зачете победила Наталья Непряева и стала первой россиянкой в истории, которой покорился этот престижный титул.
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В итальянском Валь-ди-Фьемме мужской гонкой с массовым стартом свободным стилем завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски». В заключительной гонке победу...
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