Дождь, мокрый снег, слабый туман. Погода на 5 января

Источник материала: ОНТ

В Беларуси установилась не по сезону теплая погода. Власть над ней взяла теплая и влажная Атлантика. Температурный фон до 10 градусов выше нормы, что характерно для октября или марта. В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится. Но если завтра еще тепло, то с четверга начнется похолодание.



Завтра погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого находится над странами Балтии. Вслед за ними продолжит поступать теплый, влажный воздух с Западной Европы. Прогнозируются осадки различной интенсивности.

В среду облачно, днем с прояснениями. Дождь, мокрый снег, ночью и утром по северу – сильные осадки. По стране слабый туман, видимость до километра, влажность до 100%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, а утром и днем расти.

Утром – от 0°C в северо-восточных районах до +4°C – в юго-западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от 0°C по Витебской области до +6°C по Брестской.

К вечеру – от +1°C по северной половине до +5°C по юго-западу.

В четверг со Скандинавии придет похолодание. Облачно. Временами снег, слабая метель.

Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура в течение суток -3°C – +3°C.

И предварительно на Рождество сохранится влияние холодного воздуха. Температура продолжит понижаться – ночью -2°C – -9°C, по северу при прояснениях до 12°C ниже нуля, днем -5°C – +1°C. Пройдет кратковременный снег. Ветер западный порывистый, слабая метель.

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