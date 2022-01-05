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300 питомцев-инвалидов получили «вторую жизнь» в минском Центре реабилитации домашних животных
Источник материала: ОНТ
Больше добрых дел в новом году! Вторую жизнь дарят животным в центре их реабилитации в Минске. Триста питомцев, которые стали инвалидами, получили здесь необходимую помощь.
Жизнь 10-летнего Джека словно разделена надвое: до аварии и после. Теперь пёс может только вспоминать, как бегал и прыгал сам. Но больше у него не будет возможности двигаться самостоятельно. Его прогулки будут только в инвалидной коляске.
Взять домой питомца способен не каждый. Забота, опека – на это нужны время, усилия. А если у собаки ещё и особенности – желание тем более есть не у всех. Хотя не всё так трудно, как кажется.
Парализованные животные, или, как их называют, «спинальники», требуют большего, чем обычно, ежедневного ухода, лечения и реабилитации. Дог-фитнес, массаж, мануальная терапия, гидротерапия и личный психолог. Все, чтобы питомец забыл ужас и снова поверил людям.
Обрести свой дом и своего хозяина – в идеале этим должны заканчиваться жестокие истории. Помочь, подарить новую жизнь – все по силам. Почти 100 собак, которые содержатся в организации «Фауна города», мечтают о собственной лежанке, мячике и косточке.
Собаки с отклонениями вызывают у многих жалость и отторжение. Здесь часто слышат: «Усыпите, чтобы не мучились». Но это ли выход?
Ведь порой именно им, потерявшим способность передвигаться самостоятельно, нужно подарить здоровье и «вторую» жизнь. Они-то не виноваты. А взамен – любовь и верность на всю жизнь.
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Больше добрых дел в новом году! Вторую жизнь дарят животным в центре их реабилитации в Минске. Триста питомцев, которые стали инвалидами, получили здесь...
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