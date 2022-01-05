300 питомцев-инвалидов получили «вторую жизнь» в минском Центре реабилитации домашних животных

Источник материала: ОНТ

Больше добрых дел в новом году! Вторую жизнь дарят животным в центре их реабилитации в Минске. Триста питомцев, которые стали инвалидами, получили здесь необходимую помощь.





Жизнь 10-летнего Джека словно разделена надвое: до аварии и после. Теперь пёс может только вспоминать, как бегал и прыгал сам. Но больше у него не будет возможности двигаться самостоятельно. Его прогулки будут только в инвалидной коляске.

Кристина Ерёменко, руководитель и главный специалист Центра реабилитации домашних животных: «Мы занимались реабилитацией почти год. Скорее всего, Джек уже не пойдет, учитывая его возраст и его дальнейшую перспективу. Как бы мы ни хотели создать в нашем центре максимально комфортные условия для питомцев, мы делаем для этого все, что только возможно, это не заменяет, конечно, хозяина».

Взять домой питомца способен не каждый. Забота, опека – на это нужны время, усилия. А если у собаки ещё и особенности – желание тем более есть не у всех. Хотя не всё так трудно, как кажется.

Кристина Ерёменко, руководитель и главный специалист Центра реабилитации домашних животных: «На самом деле уход за "спинальниками" не суперсложный, просто есть много каких-то мелких вещей, которые нужно иметь в виду. Мы, например, в центре обучаем бесплатно людей».

Парализованные животные, или, как их называют, «спинальники», требуют большего, чем обычно, ежедневного ухода, лечения и реабилитации. Дог-фитнес, массаж, мануальная терапия, гидротерапия и личный психолог. Все, чтобы питомец забыл ужас и снова поверил людям.

Денис Тимощенков, владелец собаки Джамбы: «Она лежала, задние лапы у нее не работали, собственно, она не двигалась. Мы приехали, ее забрали, отвезли к ветеринару. Выяснилось, когда сделали рентген, что у нее пулей перебит позвоночник. Т.е. я сделал вывод, кто-то в нее выстрелил и бросил ее в канаву».

Обрести свой дом и своего хозяина – в идеале этим должны заканчиваться жестокие истории. Помочь, подарить новую жизнь – все по силам. Почти 100 собак, которые содержатся в организации «Фауна города», мечтают о собственной лежанке, мячике и косточке.

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»: «Самое лучшее, когда у каждого животного будет свой хозяин. Потому что все равно у нас клетки все-таки, а хозяин – это хозяин. И все они мечтают о своем хозяине. Было бы очень хорошо, если бы всех их у нас забрали».

Собаки с отклонениями вызывают у многих жалость и отторжение. Здесь часто слышат: «Усыпите, чтобы не мучились». Но это ли выход?

Ведь порой именно им, потерявшим способность передвигаться самостоятельно, нужно подарить здоровье и «вторую» жизнь. Они-то не виноваты. А взамен – любовь и верность на всю жизнь.

Подписывайтесь на нас в Telegram