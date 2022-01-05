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Автобус столкнулся с легковушкой в Минске

05.01.2022 07:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня ночью. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Энгельса. На пересечении с улицей Ленина, выехав на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем BMW. От удара легковушку выбросило за пределы проезжей части, и она протаранила декоративное ограждение.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

ГАИ выясняет все обстоятельства произошедшего.-0-

Автобус столкнулся с легковушкой в Минске
Фото ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Энгельса. На пересечении с улицей Ленина, выехав на перекресток на мигающий зеленый...
 
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