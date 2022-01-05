Автобус столкнулся с легковушкой в Минске

Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости автобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня ночью. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Энгельса. На пересечении с улицей Ленина, выехав на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем BMW. От удара легковушку выбросило за пределы проезжей части, и она протаранила декоративное ограждение.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

ГАИ выясняет все обстоятельства произошедшего.-0-





Фото ГУВД Мингорисполкома