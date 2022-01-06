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На видео попал кот, пробующий на зуб все. В комментариях его прозвали бобром, только взгляните на этого чудика!
Источник материала: ОНТ
Смешной рыжий кот по кличке Луис любит грызть все, что ему попадается на глаза: столы, лампы, телефоны, паркет. Видео стало очень популярным
Комментаторы попытались угадать, в чем причина такого необычного поведения питомца: «Может, у него зубки режутся?», «Накормите ребенка, а то он все сгрызет», «Мой кот так угол ноута сгрыз», «Правильно, все спят, а кушац надо!», «Бобрик маленький».
Фото: скриншот из видео
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На видео попал кот, пробующий на зуб все. В комментариях его прозвали бобром, только взгляните на этого чудика!
Смешной рыжий кот по кличке Луис любит грызть все, что ему попадается на глаза: столы, лампы, телефоны, паркет. Видео стало очень популярным в соцсетях, собрав...
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