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На видео попал кот, пробующий на зуб все. В комментариях его прозвали бобром, только взгляните на этого чудика!

06.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На видео попал кот, пробующий на зуб все. В комментариях его прозвали бобром, только взгляните на этого чудика!

Смешной рыжий кот по кличке Луис любит грызть все, что ему попадается на глаза: столы, лампы, телефоны, паркет. Видео стало очень популярным в соцсетях, собрав тысячи просмотров и комментариев.

Комментаторы попытались угадать, в чем причина такого необычного поведения питомца: «Может, у него зубки режутся?», «Накормите ребенка, а то он все сгрызет», «Мой кот так угол ноута сгрыз», «Правильно, все спят, а кушац надо!», «Бобрик маленький».

Фото: скриншот из видео

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Смешной рыжий кот по кличке Луис любит грызть все, что ему попадается на глаза: столы, лампы, телефоны, паркет. Видео стало очень популярным в соцсетях, собрав...
 
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