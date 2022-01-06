На видео попал кот, пробующий на зуб все. В комментариях его прозвали бобром, только взгляните на этого чудика!

Источник материала: ОНТ

Смешной рыжий кот по кличке Луис любит грызть все, что ему попадается на глаза: столы, лампы, телефоны, паркет. Видео стало очень популярным в соцсетях , собрав тысячи просмотров и комментариев.

Комментаторы попытались угадать, в чем причина такого необычного поведения питомца: «Может, у него зубки режутся?», «Накормите ребенка, а то он все сгрызет», «Мой кот так угол ноута сгрыз», «Правильно, все спят, а кушац надо!», «Бобрик маленький».

Фото: скриншот из видео

Подписывайтесь на нас в Telegram