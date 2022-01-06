Финальный этап благотворительной акции «Ёлка желаний» состоялся в Молодечно

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Молодечно состоялся финальный этап благотворительной акции «Ёлка желаний».

24 декабря руководители Минспорта, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, а также Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» дали старт акции – сняли с елки шары с заветными мечтами воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сегодня детям вручили сладкие подарки, спортивный инвентарь и подготовили специальные сюрпризы.

«Ёлка желаний» – не единственный благотворительный проект Министерства спорта. Ранее в рамках акции «Наши дети» Могилевскому областному кадетскому училищу был передан сертификат на 5000 руб.

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