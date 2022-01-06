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Токаев заявил, что аэропорт Алматы и пять самолетов были захвачены террористами

06.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Токаев заявил, что аэропорт Алматы и пять самолетов были захвачены террористами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами в Алматы, передает РИА «Новости».

По словам вице-мэра, в аэропорту началась антитеррористическая спецоперация.

В 22:06 аэропорт был освобожден. Сейчас он работает в штатном режиме.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами в Алматы, передает РИА «Новости»....
 
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