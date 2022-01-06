|
Токаев заявил, что аэропорт Алматы и пять самолетов были захвачены террористами
Источник материала: ОНТ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами в Алматы,
По словам вице-мэра, в аэропорту началась антитеррористическая спецоперация.
В 22:06 аэропорт был освобожден. Сейчас он работает в штатном режиме.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами в Алматы, передает РИА «Новости»....
|
Архив (Разное)