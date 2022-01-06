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Токаев обратился за помощью к ОДКБ

06.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы», передает МТРК «Мир».

Токаев заявил, что «террористические банды» берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической...
 
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