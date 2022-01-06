100 лет участнику Великой Отечественной и ветерану труда из Витебска! Его поздравило руководство области и района

Источник материала: ОНТ

Вековой юбилей! В Витебске поздравления сегодня принимал участник Великой Отечественной и ветеран труда. В паспорте дата рождения – 5 января 1922 года.





Василий Тимофеевич Мельянцов сегодня весь день принимает гостей. Поздравить юбиляра пришли не только дети, внуки и правнуки. Здесь – руководство области и Витебского района, где он прожил большую часть своего века. В семь лет остался сиротой, с детства много работал, окончил курсы бухгалтера. А дальше была война, служил связистом в Закавказском военном округе. После Победы трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством в родной деревне Яновичи.

В Витебской области в январе парад долгожителей – завтра 100 лет в Бешенковичах отпразднует еще один ветеран Великой Отечественной, а всего в регионе вековой юбилей перешагнули 54 человека.

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