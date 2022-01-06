8 силовиков погибли в Казахстане во время протестов

Источник материала: ОНТ

С начала протестов в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии, еще 317 силовиков ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами.

По всей республике введен режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу заявил, что протесты в стране продуманы заговорщиками, которые финансово мотивированы.

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