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8 силовиков погибли в Казахстане во время протестов
Источник материала: ОНТ
С начала протестов в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии, еще 317 силовиков ранены,
В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами.
По всей республике
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу заявил, что протесты в стране продуманы заговорщиками, которые финансово мотивированы.
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С начала протестов в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии, еще 317 силовиков ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. В МВД...
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