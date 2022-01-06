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Хозяйка сделала вид, что не замечает свою собаку. Та чуть не сошла с ума! Только посмотрите, точно будете смеяться!
Источник материала: ОНТ
Девушка из Могилева под ником
Пока девушка звала свою собаку, та изворачивалась вокруг, как могла: и прыгала, и виляла хвостом, и лезла обниматься. Но девушка продолжала оставаться в образе. Тогда Дайра заскулила и милыми глазками посмотрела на свою хозяйку. Девушка не смогла устоять и взяла на руки перепуганную собаку.
Видео набрало около 10 млн просмотров и почти 2 млн лайков.
Пользователи не смогли сдержаться от смеха и сравнили прыжки собаки с зайцем: «Поздравляю, вас обманули, вы купили зайца», «Это заяц или собака», «В конце Дайра уже сама стала звать Дайру».
Фото:
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Хозяйка сделала вид, что не замечает свою собаку. Та чуть не сошла с ума! Только посмотрите, точно будете смеяться!
Девушка из Могилева под ником @the_dariap опубликовала видео, в котором делает вид, что не замечает свою собаку Дайру. Ролик очень понравился пользователям и набрал...
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