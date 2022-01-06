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Два пожара с гибелью людей произошли в Гродненской области

06.01.2022 08:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области произошли два пожара, на которых погибли люди, сообщили БЕЛТА в МЧС.

5 декабря в 7.59 поступило сообщение о пожаре бросового строения, подлежащего сносу, в Гродно по Скидельскому шоссе. В результате повреждены кровля и стены, уничтожено имущество. Погиб самовольно проникший мужчина, личность которого устанавливается.

В 22.13 стало известно о возгорании жилого дома в деревне Старинки Щучинского района. Уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. Погиб хозяин.

Причины инцидентов выясняются.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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5 декабря в 7.59 поступило сообщение о пожаре бросового строения, подлежащего сносу, в Гродно по Скидельскому шоссе. В результате повреждены кровля и стены,...
 
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