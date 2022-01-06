Построить и аттестовать: готовые решения для работы с персональными данными

Источник материала: ProBusiness

Компания hoster.by получила право на осуществление деятельности по технической и криптографической защите информации ограниченного распространения. Это значит, что теперь в компании могут не только проектировать защиту информационных систем, но и аттестовывать ее для клиентов без привлечения третьих лиц. В первую очередь от этого выиграют проекты, которые хотят работать с персональными данными в полном соответствии с новым законодательством в этой области.

С ноября многое изменилось для бизнеса, который тем или иным образом обрабатывает данные физических лиц. Вступил в силу первый в Беларуси Закон о защите персональных данных. Дополнительная сложность в том, что далеко не каждая компания оказалась готовой ответить даже себе на вопрос: работает ли она с такими данными, как именно они собираются, обрабатываются, хранятся. А также что нужно сделать, чтобы полностью соответствовать требованиям нового Закона.

Теперь специалисты hoster.by смогут предложить решения для таких компаний «под ключ»: от аудита и проектирования системы до ее аттестации. С этой целью запущена услуга « Инфраструктура для персональных данных ». Ее особенность в том, что клиент получает не шаблонное решение, а возможность сделать соответствующую Закону систему именно под свой проект.

«Требования к защите персональных данных постоянно повышаются во всем мире, и эта тенденция будет сохраняться. Поэтому я бы рекомендовал бизнесу любого масштаба вплотную заняться вопросом защиты данных сегодня, если это не было сделано ранее, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы и раньше оказывали консультации в области проектирования систем защиты, но в составе групп специалистов разных компаний и под потребности конкретных заказчиков. С получением лицензии регулятора — Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь — мы становимся более гибкими и меньше зависим от сторонних специалистов. Для клиентов это возможность аттестовать систему защиты информации в одной компании, ведь вопросы размещения, криптографии и аттестации находятся в одних руках».

Как это работает:

Бесплатная консультация. Специалисты hoster.by помогут разобраться, какие данные в вашем случае нуждаются в повышенной защите и как с ними нужно работать.

Аудит вашей текущей системы. Изучение вашей текущей инфраструктуры на соответствие требованиям Закона: от структуры до регламентов. Поиск слабых мест.

Проектирование и реализация. От разработки технических требований до поставки лицензий, настройки серверной части и внедрения необходимых мер защиты информации.

Аттестация. Проверка всех систем на соответствие требованиям законодательства и оформление нами, как лицензиатом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, аттестата соответствия

Сопровождение. На этом шаге вы сможете доверить обслуживание инфраструктуры собственным IT-специалистам или инженерам hoster.by.



