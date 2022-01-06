Решение Cisco для IT-инфраструктуры, ориентированной на приложения.

Источник материала: ProBusiness

«Приложения лежат в основе современного Бизнеса, поэтому основное внимание в Центре обработки данных уделяется одной цели – их безопасной и безостановочной работе. Приложения должны правильно работать, чтобы бизнес в целом функционировал должным образом. Где находятся Дата-центры? Там, где есть ваши данные - локально в городе, в стране или у публичного облачного провайдера.

По этим причинам Cisco разработала новое решение под названием Application Centric Infrastructure ACI, что означает сетевую инфраструктуру ЦОД, ориентированную на Приложения. Современный SDN подход к управлению сетью ЦОД позволяет унифицированно управлять как физическими, так и виртуальными коммутаторами, контейнерными нагрузками, сетью облачных инфраструктур, обеспечивая безопасную, масштабируемую и отказоустойчивую распределенную сеть ЦОД»

Виктор Подкорытов

Системный инженер Cisco Systems

13 января 2022 года ОДО «АВЕКТИС» совместно с компаниями Cisco и RRC проводят вебинар, посвященный архитектуре построения сети передачи данных в ЦОД Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). Для участия в мероприятии достаточно заполнить форму регистрации .

Cisco ACI является частью сетевой структуры на основе намерений для обеспечения гибкости и отказоустойчивости ЦОД. Решение Cisco ACI преобразует бизнес-намерения пользователей в форму политик безопасности и сетевых настроек, необходимых для динамического предоставления услуг в сетевой инфраструктуре.

Построенная на платформе Cisco Nexus 9000 инфраструктура Cisco ACI использует целостный, системный подход, основанный на тесной интеграции между аппаратным и программным обеспечением, а также между физическими и виртуальными элементами экосистемы с использованием инновационных интегральных микросхем (ASIC), обеспечивают уникальную ценность для современных центров обработки данных.





Cisco ACI — это наиболее безопасное, открытое и комплексное решение для программно-определяемых сетей (SDN) в отрасли.

Данная архитектура обеспечивает автоматизацию, которая ускоряет развертывание инфраструктуры и управление ею, упрощает управление, позволяя легко перемещать рабочие нагрузки между инфраструктурой из нескольких ЦОД и Облаков, и активно защищает от рисков. Это радикально оптимизирует и ускоряет жизненный цикл развертывания приложений.

Современные дата-центры динамичны. IT-операции должны соответствовать ожиданиям бизнеса в области качества обслуживания в быстро меняющейся среде. Cisco ACI переводит IT-операции из активных в проактивные с помощью высокоинтеллектуального набора программных возможностей, который анализирует каждый компонент центра обработки данных, чтобы гарантировать бизнес-цели, надежность и выявлять проблемы с производительностью в сети до того, как они возникнут.

Поскольку использование приложений в корпоративной сети становится все более распространенным, IT-специалисты стремятся создавать решения для согласованной политики и шифрования от кампуса до центра обработки данных. Например, интеграция решения Cisco ACI с решениями Cisco SD-Access и Cisco SD-WAN позволяет заказчикам автоматизировать и расширить политики, повысить безопасность, уверенность и понимание во всей своей сетевой экосистеме.

Чтобы не отставать от массового притока данных и растущих требований к сети по скорости и маневренности, сетевые профессионалы прибегают к построению и управлению своими сетями не только в центре обработки данных, но и в обширном мультиоблачном ландшафте.

Инфраструктура Cisco ACI была создана для упрощения IT-инфраструктуры и операций за счет автоматизации сети, обеспечения всеобъемлющей безопасности и, при необходимости, ускорения перехода предприятий к мультиоблачной среде.





С помощью Cisco ACI заказчики могут управлять сложностью, извлекать максимальные выгоды для бизнеса и развертывать рабочие нагрузки в любом месте, маленьком и большом, локально и удаленно, в частных и общедоступных облаках, в корпоративных центрах обработки данных и на периферийных телекоммуникационных устройствах с поддержкой 5G.

К основным преимуществам Cisco ACI можно отнести следующие:

Простота эксплуатации с общими политиками, моделями управления и операций для приложений, сети и ресурсов безопасности.

Централизованное управление сетью и прозрачность с полной автоматизацией и мониторингом состояния сети в реальном времени.

Открытые северные API-интерфейсы для обеспечения гибкости для команд DevOps и интеграции с партнерами по экосистеме.

Готовое к облаку решение SDN.

Единая платформа для управления физическими и виртуальными средами.

Автоматизация рабочих процессов IT и гибкость развертывания приложений.

Обеспечение непрерывности бизнеса и аварийное восстановление.

Внутренняя безопасность с моделью белого списка с нулевым доверием и инновационными функциями в области применения политик, микро-сегментации и аналитики.

Интегрированная безопасность с продуктами безопасности Cisco и партнерами по экосистеме.

Согласованная система безопасности в масштабах всей много-облачной среды.

Единая политика и беспрепятственное подключение к любому центру обработки данных и общедоступному облаку.

Поддержка широкого спектра гипервизоров, для любой рабочей нагрузки, в любом месте, в любом облаке.

Облачная автоматизация по интеграции с vRealize, Azure Pack, OpenStack, OpenShift, Kubernetes и Cisco UCS Director.

Открытые API и программируемая структура SDN с более чем 65 партнерами по экосистеме.

С Cisco ACI вы можете построить лучшую сеть, где угодно.

Cisco — транснациональная компания, мировой лидер в области сетевых технологий. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видео-технологии; архитектуры для трансформации бизнеса.

RRC — международный дистрибутор сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем автоматической идентификации данных, продуктов для обеспечения информационной безопасности, инфраструктурных решений и персональных цифровых устройств.