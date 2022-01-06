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Решение Cisco для IT-инфраструктуры, ориентированной на приложения.
06.01.2022 09:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Приложения лежат в основе современного Бизнеса, поэтому основное внимание в Центре обработки данных уделяется одной цели – их безопасной и безостановочной работе. Приложения должны правильно работать, чтобы бизнес в целом функционировал должным образом. Где находятся Дата-центры? Там, где есть ваши данные - локально в городе, в стране или у публичного облачного провайдера.
Виктор Подкорытов
13 января 2022 года ОДО «АВЕКТИС» совместно с компаниями Cisco и RRC проводят вебинар, посвященный архитектуре построения сети передачи данных в ЦОД Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). Для участия в мероприятии достаточно заполнить
Cisco ACI является частью сетевой структуры на основе намерений для обеспечения гибкости и отказоустойчивости ЦОД. Решение Cisco ACI преобразует бизнес-намерения пользователей в форму политик безопасности и сетевых настроек, необходимых для динамического предоставления услуг в сетевой инфраструктуре.
Построенная на платформе Cisco Nexus 9000 инфраструктура Cisco ACI использует целостный, системный подход, основанный на тесной интеграции между аппаратным и программным обеспечением, а также между физическими и виртуальными элементами экосистемы с использованием инновационных интегральных микросхем (ASIC), обеспечивают уникальную ценность для современных центров обработки данных.
Cisco ACI — это наиболее безопасное, открытое и комплексное решение для программно-определяемых сетей (SDN) в отрасли.
Данная архитектура обеспечивает автоматизацию, которая ускоряет развертывание инфраструктуры и управление ею, упрощает управление, позволяя легко перемещать рабочие нагрузки между инфраструктурой из нескольких ЦОД и Облаков, и активно защищает от рисков. Это радикально оптимизирует и ускоряет жизненный цикл развертывания приложений.
Современные дата-центры динамичны. IT-операции должны соответствовать ожиданиям бизнеса в области качества обслуживания в быстро меняющейся среде. Cisco ACI переводит IT-операции из активных в проактивные с помощью высокоинтеллектуального набора программных возможностей, который анализирует каждый компонент центра обработки данных, чтобы гарантировать бизнес-цели, надежность и выявлять проблемы с производительностью в сети до того, как они возникнут.
Поскольку использование приложений в корпоративной сети становится все более распространенным, IT-специалисты стремятся создавать решения для согласованной политики и шифрования от кампуса до центра обработки данных. Например, интеграция решения Cisco ACI с решениями Cisco SD-Access и Cisco SD-WAN позволяет заказчикам автоматизировать и расширить политики, повысить безопасность, уверенность и понимание во всей своей сетевой экосистеме.
Чтобы не отставать от массового притока данных и растущих требований к сети по скорости и маневренности, сетевые профессионалы прибегают к построению и управлению своими сетями не только в центре обработки данных, но и в обширном мультиоблачном ландшафте.
Инфраструктура Cisco ACI была создана для упрощения
С помощью Cisco ACI заказчики могут управлять сложностью, извлекать максимальные выгоды для бизнеса и развертывать рабочие нагрузки в любом месте, маленьком и большом, локально и удаленно, в частных и общедоступных облаках, в корпоративных центрах обработки данных и на периферийных телекоммуникационных устройствах с поддержкой 5G.
К основным преимуществам Cisco ACI можно отнести следующие:
С Cisco ACI вы можете построить лучшую сеть, где угодно.
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«Приложения лежат в основе современного Бизнеса, поэтому основное внимание в Центре обработки данных уделяется одной цели - их безопасной и безостановочной...
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