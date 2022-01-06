ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Решение Cisco для IT-инфраструктуры, ориентированной на приложения.

06.01.2022 09:09 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

«Приложения лежат в основе современного Бизнеса, поэтому основное внимание в Центре обработки данных уделяется одной цели – их безопасной и безостановочной работе.  Приложения должны правильно работать, чтобы бизнес в целом функционировал должным образом. Где находятся Дата-центры? Там, где есть ваши данные - локально в городе, в стране или у публичного облачного провайдера.
По этим причинам Cisco разработала новое решение под названием Application Centric Infrastructure ACI, что означает сетевую инфраструктуру ЦОД, ориентированную на Приложения. Современный SDN подход к управлению сетью ЦОД  позволяет унифицированно управлять как физическими, так и виртуальными коммутаторами, контейнерными нагрузками, сетью облачных инфраструктур, обеспечивая безопасную, масштабируемую и отказоустойчивую распределенную сеть ЦОД»

Виктор Подкорытов
Системный инженер Cisco Systems

13 января 2022 года ОДО «АВЕКТИС» совместно с компаниями Cisco и RRC проводят вебинар, посвященный архитектуре построения сети передачи данных в ЦОД Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). Для участия в мероприятии достаточно заполнить форму регистрации.

Cisco ACI является частью сетевой структуры на основе намерений для обеспечения гибкости и отказоустойчивости ЦОД. Решение Cisco ACI преобразует бизнес-намерения пользователей в форму политик безопасности и сетевых настроек, необходимых для динамического предоставления услуг в сетевой инфраструктуре.

Построенная на платформе Cisco Nexus 9000 инфраструктура Cisco ACI использует целостный, системный подход, основанный на тесной интеграции между аппаратным и программным обеспечением, а также между физическими и виртуальными элементами экосистемы с использованием инновационных интегральных микросхем (ASIC), обеспечивают уникальную ценность для современных центров обработки данных.

Решение Cisco для IT-инфраструктуры, ориентированной на приложения.

Cisco ACI — это наиболее безопасное, открытое и комплексное решение для программно-определяемых сетей (SDN) в отрасли.

Данная архитектура обеспечивает автоматизацию, которая ускоряет развертывание инфраструктуры и управление ею, упрощает управление, позволяя легко перемещать рабочие нагрузки между инфраструктурой из нескольких ЦОД и Облаков, и активно защищает от рисков. Это радикально оптимизирует и ускоряет жизненный цикл развертывания приложений.

Современные дата-центры динамичны. IT-операции должны соответствовать ожиданиям бизнеса в области качества обслуживания в быстро меняющейся среде. Cisco ACI переводит IT-операции из активных в проактивные с помощью высокоинтеллектуального набора программных возможностей, который анализирует каждый компонент центра обработки данных, чтобы гарантировать бизнес-цели, надежность и выявлять проблемы с производительностью в сети до того, как они возникнут.

Поскольку использование приложений в корпоративной сети становится все более распространенным, IT-специалисты стремятся создавать решения для согласованной политики и шифрования от кампуса до центра обработки данных. Например, интеграция решения Cisco ACI с решениями Cisco SD-Access и Cisco SD-WAN позволяет заказчикам автоматизировать и расширить политики, повысить безопасность, уверенность и понимание во всей своей сетевой экосистеме.

Чтобы не отставать от массового притока данных и растущих требований к сети по скорости и маневренности, сетевые профессионалы прибегают к построению и управлению своими сетями не только в центре обработки данных, но и в обширном мультиоблачном ландшафте.

Инфраструктура Cisco ACI была создана для упрощения IT-инфраструктуры и операций за счет автоматизации сети, обеспечения всеобъемлющей безопасности и, при необходимости, ускорения перехода предприятий к мультиоблачной среде.

Решение Cisco для IT-инфраструктуры, ориентированной на приложения.

С помощью Cisco ACI заказчики могут управлять сложностью, извлекать максимальные выгоды для бизнеса и развертывать рабочие нагрузки в любом месте, маленьком и большом, локально и удаленно, в частных и общедоступных облаках, в корпоративных центрах обработки данных и на периферийных телекоммуникационных устройствах с поддержкой 5G.

К основным преимуществам Cisco ACI можно отнести следующие:

  • Простота эксплуатации с общими политиками, моделями управления и операций для приложений, сети и ресурсов безопасности.
  • Централизованное управление сетью и прозрачность с полной автоматизацией и мониторингом состояния сети в реальном времени.
  • Открытые северные API-интерфейсы для обеспечения гибкости для команд DevOps и интеграции с партнерами по экосистеме.
  • Готовое к облаку решение SDN.
  • Единая платформа для управления физическими и виртуальными средами.
  • Автоматизация рабочих процессов IT и гибкость развертывания приложений.
  • Обеспечение непрерывности бизнеса и аварийное восстановление.
  • Внутренняя безопасность с моделью белого списка с нулевым доверием и инновационными функциями в области применения политик, микро-сегментации и аналитики.
  • Интегрированная безопасность с продуктами безопасности Cisco и партнерами по экосистеме.
  • Согласованная система безопасности в масштабах всей много-облачной среды.
  • Единая политика и беспрепятственное подключение к любому центру обработки данных и общедоступному облаку.
  • Поддержка широкого спектра гипервизоров, для любой рабочей нагрузки, в любом месте, в любом облаке.
  • Облачная автоматизация по интеграции с vRealize, Azure Pack, OpenStack, OpenShift, Kubernetes и Cisco UCS Director.
  • Открытые API и программируемая структура SDN с более чем 65 партнерами по экосистеме.

С Cisco ACI вы можете построить лучшую сеть, где угодно.

Cisco — транснациональная компания, мировой лидер в области сетевых технологий. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видео-технологии; архитектуры для трансформации бизнеса.

RRC — международный дистрибутор сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем автоматической идентификации данных, продуктов для обеспечения информационной безопасности, инфраструктурных решений и персональных цифровых устройств.

ОДО «АВЕКТИС» — системный интегратор с более чем 25-летним успешным опытом, предлагает актуальные решения для построения ИТ-инфраструктур с обеспечением всех этапов жизненного цикла проекта и ввода его в эксплуатацию. Компания обладает статусом сертифицированного партнера Cisco уровня Premier Integrator, что позволяет гарантировать высокий уровень эффективности реализуемых проектов на основе продуктов и решений Cisco.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Приложения лежат в основе современного Бизнеса, поэтому основное внимание в Центре обработки данных уделяется одной цели - их безопасной и безостановочной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай успешно провел испытание манипулятора на национальной космической станции
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by