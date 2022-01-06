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В Лиде легковушка сбила на переходе женщину

06.01.2022 09:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила на переходе пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 5 января на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы. 32-летний водитель "Дачии" при повороте направо не пропустил женщину, которая пересекала дорогу по переходу.

"После наезда 66-летнюю пенсионерку с травмами головы и позвоночника госпитализировали в нейрохирургическое отделение Лидской больницы", - отметили в ГАИ.

Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла днем 5 января на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы. 32-летний водитель "Дачии" при повороте направо не пропустил женщину, которая...
 
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