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В Лиде легковушка сбила на переходе женщину
Источник материала: БелТА
6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила на переходе пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 5 января на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы. 32-летний водитель "Дачии" при повороте направо не пропустил женщину, которая пересекала дорогу по переходу.
"После наезда 66-летнюю пенсионерку с травмами головы и позвоночника госпитализировали в нейрохирургическое отделение Лидской больницы", - отметили в ГАИ.
Оба участника ДТП двигались на разрешающий сигнал светофора. Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-
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Авария произошла днем 5 января на перекрестке улицы Кирова и проспекта Победы. 32-летний водитель "Дачии" при повороте направо не пропустил женщину, которая...
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