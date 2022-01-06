На площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми – СМИ

Источник материала: ОНТ

Войска прибыли на площадь перед мэрией в Алматы и начали «зачистку» территории от протестующих. Завязалась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что на площади замечены десятки агрессивно настроенных людей.

Спустя какое-то время на место приехали около трех сотен военных на БТР и грузовиках, одетых в зеленый камуфляж и маски, и оцепили площадь по периметру, вынуждая протестующих отступать.

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