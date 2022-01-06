|
Православные христиане встречают Рождественский сочельник
Источник материала: ОНТ
Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Его канун называют сочельником.
Это особый день строгого поста, который завершится с появлением на небе первой звезды – символа Вифлеемской, которая и возвестила о рождении Спасителя Иисуса. По церковному уставу, верующим разрешается принимать в пищу только сочиво — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса. Отсюда и название этого дня — сочельник.
Праздничные богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе начинаются утром. А вот главная божественная литургия пройдет вечером.
Ее возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Для тех, кто не сможет прийти в церковь, прямую трансляцию покажут белорусские телеканалы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Его канун называют сочельником. Это особый день строгого поста,...
|
Архив (Разное)