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Православные христиане встречают Рождественский сочельник

06.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Его канун называют сочельником.

Это особый день строгого поста, который завершится с появлением на небе первой звезды – символа Вифлеемской, которая и возвестила о рождении Спасителя Иисуса. По церковному уставу, верующим разрешается принимать в пищу только сочиво — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса. Отсюда и название этого дня — сочельник.

Праздничные богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе начинаются утром. А вот главная божественная литургия пройдет вечером.

Ее возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Для тех, кто не сможет прийти в церковь, прямую трансляцию покажут белорусские телеканалы.

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Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников — Рождество Христово. Его канун называют сочельником. Это особый день строгого поста,...
 
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