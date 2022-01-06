Гороскоп на 6 января: успех у Козерогов, разногласия у Близнецов, денежные поступления у Весов

Источник материала: ОНТ

День может принести Овнам события, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи. Звезды поддерживают ваше стремление составлять конкретные планы и менять свою жизнь в лучшую сторону.



Неожиданные встречи станут причиной радости у Тельцов. Ведь о себе напомнят люди, от которых давно не было известий. Сегодня вам будет сложно правильно расставить приоритеты.



В начале дня возможны разногласия и споры у Близнецов. Вам будет не просто договориться с партнерами о совместных действиях. Сегодня вас могут не понимать даже давние знакомые.



Раки не раз преодолевали трудности и теперь, без сомнения, справятся. Звезды советуют вам воспользоваться чувством юмора. Помогут оптимизм, уверенность в себе и близкие родственники.



Опыт и профессионализм позволят Львам быстро решить текущие задачи. Вероятно, вам придется принимать у себя гостей. Отсутствие времени на подготовку к их приезду может вызвать у вас волнение.



Девы, звезды рекомендуют вам разобраться в своих чувствах и понять, чего вы хотите на самом деле. Постарайтесь избавиться от того, что мешает вам двигаться вперед и начните менять свою жизнь к лучшему.



От Весов потребуется внимание. Дел может оказаться гораздо больше, чем вы планировали. Удачные совпадения, денежные поступления и хорошие новости станут приятными моментами дня.



Интересный день звезды обещают Скорпионам. Сегодня вам удастся сделать много полезного. Творческие способности помогут вам создать для близких людей комфортную и приятную атмосферу.



Удача будет сопутствовать многим начинаниям Стрельцов, а яркая романтическая история может перерасти в серьезные отношения. Ваши общие взгляды позволят понимать друг друга с полуслова.



Козерогам придется сосредоточиться на самых важных целях. Благодаря поддержке звезд вы легко добьетесь успеха, а серьезный подход к работе позволит вам избежать ошибок.



Суета и много мелких дел потребуют от Водолеев особого внимания. Сегодня у вас будет шанс обзавестись полезными деловыми связями, которые способны повлиять на ваши профессиональные перспективы.



Жизненные обстоятельства будут хорошо складываться для Рыб. Ваши действия порой отличаются от ожиданий окружающих, но именно это позволяет вам добиваться отличных результатов.







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