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В Климовичах открыли новое здание районной прокуратуры
Источник материала: ОНТ
На службе безопасности и защиты интересов страны! В Климовичах отрылось новое здание районной прокуратуры.
Ранее ведомство располагалось в здании 1956 года постройки. Новое возвели за полгода.
Это двухэтажное строение с современным оборудованием. Созданы комфортные условия, как для работников, так и для людей, которые обращаются с различными вопросами, в том числе для тех, у кого ограниченные физические возможности. Как отметил генеральный прокурор, сегодня в стране многое делается для улучшения материально-технической базы, но спрос с людей в погонах также немалый.
Также в рамках торжественного открытия нового здания прокуратуры в Климовичах руководитель ведомства вручил награды и благодарности работникам.
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На службе безопасности и защиты интересов страны! В Климовичах отрылось новое здание районной прокуратуры. Ранее ведомство располагалось в здании 1956 года...
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