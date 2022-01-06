В Климовичах открыли новое здание районной прокуратуры

Источник материала: ОНТ

На службе безопасности и защиты интересов страны! В Климовичах отрылось новое здание районной прокуратуры.

Ранее ведомство располагалось в здании 1956 года постройки. Новое возвели за полгода.

Это двухэтажное строение с современным оборудованием. Созданы комфортные условия, как для работников, так и для людей, которые обращаются с различными вопросами, в том числе для тех, у кого ограниченные физические возможности. Как отметил генеральный прокурор, сегодня в стране многое делается для улучшения материально-технической базы, но спрос с людей в погонах также немалый.

Также в рамках торжественного открытия нового здания прокуратуры в Климовичах руководитель ведомства вручил награды и благодарности работникам.

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