Источник материала: ОНТ

Американский след в событиях цветных революций во многих странах уже очевиден. В то же время оплот демократии, которым себя позиционируют США, разрывается от внутренних проблем. Сегодня ровно год со дня штурма Капитолия.

И горячей фазы противостояния бывшего и нынешнего американских лидеров. 6 января сразу же после выступления Трампа, который не согласился с итогами президентской гонки, несколько тысяч его сторонников прорвали оцепление и ворвались в здание Конгресса.

В результате беспорядков погибли 5 человек, один из них – офицер полиции. Заведены уголовные дела по статье о внутреннем терроризме.

Участников протестов начали преследовать, им грозит до 20 лет тюрьмы. Такая демократия по-американски.

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