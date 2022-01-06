Что обязательно должно быть на столе в Рождество?

Источник материала: ОНТ

Рождество Христово – один из главных праздников православных христиан. 7 января принято накрывать обильный, скоромный стол, на котором должны стоять 12 блюд. Рассказываем, что обязательно нужно готовить на Рождество.

Кутья и узвар

Фото: depositphotos.com

Кутью обычно готовят в Сочельник, оставляют на столе на ночь. Блюдо является главным и в Рождество. Узваром принято запивать пищу за рождественской трапезой. Ранее мы писали , как готовить эти традиционные блюда.

Рыба



Фото: vkusnyatinki.ru

Ее делают в разных вариантах – заливную, отварную или запеченную. Предлагаем простой рецепт карпа, фаршированного грибами.

Как готовить: 500 г грибов обжарьте с луком, посолите по вкусу. Почистите крупного карпа, оставьте голову, удалите жабры. Натрите тушку готовой приправой для рыбы и солью. Положите грибную начинку в брюшко карпа, обваляйте рыбу в муке и выложите ее на противень. Надрежьте в нескольких местах, в разрезы поместите ломтики лимона. Запекайте в разогретой до 180°С в духовке около 1 часа.

Птица, запеченная целиком

Фото: depositphotos.com

Считается обязательным блюдом Рождества. Хозяйки запекают птицу по любимому рецепту. Вот простой способ приготовить наивкуснейшее горячее – цыпленок табака.

Как готовить: небольшую тушку цыпленка разрежьте по грудке, отбейте, натрите специями и солью или заранее замаринуйте. В разогретую чугунную сковороду налейте немного растительного масла. Положите туда тушку цыпленка, придавите сверху тяжелой крышкой, обжарьте на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Можно добавить немного воды и довести блюдо до готовности.

Свинина





Фото: edimdoma.ru

Так как строгий пост закончился, верующие могут вволю наедаться мясом на праздник. Свинину готовят по-разному: запекают целиком, делают отбивные, варят холодец. Ранее мы писали , как вкусно сделать свиную рульку и шашлык в духовке.

Салаты



Фото: gastronom.ru

В праздник можно готовить любые салаты, которые любят в семье – со свининой, говяжьим языком, курицей, овощные. Вот рецепты бесподобных мясных салатов. А тем, кто предпочитает без майонеза, можно посмотреть несколько способов приготовления здесь .

Закуски и соленья



Фото: inoeda.com

Приготовьте на Рождество ваши любимые закуски. Рецепты можно посмотреть здесь , а также способы приготовления пп-закусок . Поставьте на стол домашние соленья – маринованные огурцы, помидоры, перцы, грибы.

Такие яства будут уместны за рождественской трапезой. Обязательно нужно, чтобы каждый член семьи попробовал все 12 блюд. Необходимо также поставить на стол свечу, которую хозяин дома зажжет. Считается, что огонь очистит дом от всего плохого.

Главное фото: depositphotos.com

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