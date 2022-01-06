В Бобруйске директор снял со счета фирмы Br23 тыс. без уплаты подоходного налога

Источник материала: БелТА

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске директор частной фирмы снял со счета организации около Br23 тыс. без уплаты подоходного налога. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Инспекцией МНС по Бобруйску при проведении выездной проверки в связи с ликвидацией общества с ограниченной ответственностью установлено, что директором организации неоднократно производилось снятие денежных средств с расчетного счета организации на хозяйственные нужды. При этом авансовые отчеты об израсходованных денежных средствах, выданных физическому лицу в период с февраля по март 2021 года в сумме Br22,8 тыс., к проверке не представлены. Денежные средства на счет или в кассу организации на момент проверки не возвращены.

"По результатам проверки сумма в размере Br22,8 тыс. признана доходом физического лица и организации предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме Br3 тыс.", - прокомментировали в пресс-центре инспекции.

Проверкой также установлено, что организацией допущено выполнение не в полном объеме в установленный срок обязанности по перечислению удержанного с работников подоходного налога с физических лиц. С учетом иных нарушений проверкой предъявлены к уплате налоги и пени в сумме Br3,2 тыс., не перечисленная в бюджет задолженность по подоходному налогу с физических лиц. Организация и ее должностные лица подлежат привлечению к административной ответственности.

"Практика осуществления налогового контроля показывает, что одной из схем, активно используемых недобросовестными субъектами хозяйствования в целях минимизации налоговых обязательств по подоходному налогу с физических лиц, является выплата заработной платы в конвертах без отражения операций, связанных с начислением и выплатой зарплаты, в бухгалтерском и (или) налоговом учете", - отметили в инспекции.

С целью предотвращения выплаты заработной платы в конвертах налоговыми органами проводятся аналитические и контрольные мероприятия в отношении субъектов хозяйствования, имеющих риски таких выплат. К ним можно отнести снятие денежных средств с расчетного счета организации, выдачу из кассы денежных средств работникам под отчет в крупных суммах.-0-