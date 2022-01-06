Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца праздничной АКЦИИ осталось 2 дня!

Источник материала: Myfin



Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца праздничной АКЦИИ осталось 2 дня!

В первой АКЦИИ участвуют определённые апартаменты в следующих домах: «Сидней Люкс» и «Лиллехаммер» в квартале «Чемпионов», «Флоренция» в квартале «Южная Европа», «Танго» и «Твист» в квартале «Мировые танцы», «Калининград» в квартале «Евразия», «Гонконг» и «Нью-Дели» в квартале «Азия», «Ванкувер» и «Квебек» в квартале «Северная Америка». Их можно приобрести на специальных условиях только до Рождества! Торопитесь! Осталось всего 2 дня!



Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА: «Киото», «Мумбаи» и «Бангкок» в квартале «Азия», а также дом «Турин» в квартале «Чемпионов». При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

В Minsk World вы можете не только купить недвижимость для себя и близких, но и выгодно вложить свои деньги! У каждого клиента – миллион возможностей и лучшие условия покупки!

Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ – у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719.

Также ждём вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Мы работаем ежедневно и даже 7 января!

Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Пока вы сомневаетесь, сотни клиентов многофункционального комплекса Minsk World празднуют новоселье! С сентября 2021 года сданы уже 13 домов! А приёмка дома «Торонто» в квартале «Северная Америка» прошла в первые дни нового года! Лучшего новогоднего подарка просто не придумаешь!

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Например, клиентка Анна Владимировна выбрала комплекс за его транспортную доступность. По периметру каждого квартала – остановки наземного транспорта, в пешей доступности – две станции метро («Аэродромная» ещё строится, а «Ковальская Слобода» уже работает) и важные транспортные магистрали города – улицы Кижеватова и Аэродромная.



Клиентка Анна Владимировна

«Подружка купила квартиру в доме «Марина», район понравился. Я сразу поняла, что хочу здесь жить. Новый район, транспортное сообщение только подключается, но уже сейчас очень комфортно добираться», – рассказала она.



Дома «Марины» в квартале «Эмиратс»

Клиентка высоко оценила апартаменты с панорамными окнами, дворы с детскими и спортивными площадками, а также просторные и светлые подъезды.



Детская площадка в квартале «Азия»



Скейт-парк в квартале «Азия»

«Подъезды в «Минск Мире» просто потрясающие. Можно присесть отдохнуть, приятно даже просто проходить», – подчеркнула она.

На первом этаже – коммерческие помещения

В домах Minsk World каждый квадратный метр создаётся с заботой о жильцах. Все апартаменты – свободной планировки и с панорамными окнами. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок, чтобы помещалась вся необходимая мебель.



На первых этажах – дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставляют комфортные лифты, в том числе, и панорамные.



Так выглядит уютное лобби дома «Торонто»

Санитарная комната в доме «Торонто»

Именно поэтому осталась довольна комплексом и клиентка Алла Васильевна.

Клиентка Алла Васильевна

«По сравнению с домами, которые у нас строили в 70-ые–80-ые – это, конечно, шик. Свободно, просторно. Я в восторге от района и от квартиры. У нас не очень высокий этаж, хороший обзор, очень светло», - поделилась она эмоциями.

Так выглядит новенький дом «Торонто»

В свою очередь клиентка Елена Павловна кроме красивых домов отметила и хорошую инфраструктура комплекса.



Таким будет выглядеть Международный финансовый центр Minsk World



В центре комплекса появится шикарный парк

Ведь многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелёными зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками. В центре комплекса запроектирован огромный парк, в пешей доступности появятся школы и детские сады, детская и взрослая поликлиники, кафе и рестораны. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.



Клиентка Елена Павловна

«Район новый и современный. Очень понравился внешний вид дома. Уютный подъезд. Я сама работаю в изостудии, поэтому мне было важно, что здесь есть школы и детские сады. Молодой район, здесь будет много детей, которых я приглашу в свою студию», – строит планы женщина.



Детский сад в квартале «Южная Европа». Всего в комплексе их будет 13!

Также в планах у Елены Павловны приобрести апартаменты в доме «Мальдивы» квартала «Тропические острова».



«Мечты сбываются, думаю, у нас получится», – уверена она.

И это действительно так! Вместе с праздничными ценами в комплексе действуют гибкие условия для приобретения апартаментов:

Рассрочка до 60 месяцев

Партнёрские кредитные программы

Собственные средства



Квартал «Эмиратс» с высоты птичьего полёта



У каждого дома – свой уникальный дизайн

Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ условия – отличный шанс, чтобы приобрести апартаменты своей мечты в престижном районе столицы! Вы будете наслаждаться правильным решением долгие годы!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361