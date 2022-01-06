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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-директора ГУМа Крепака

06.01.2022 10:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора столичного ГУМа Александра Крепака, которому инкриминированы превышение служебных полномочий, злоупотребление ими, а также получение взяток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

По материалам дела, Александр Крепак, занимая с 2014 года должность главы администрации Московского района Минска, а с 2017 по 2020 год - заместителя председателя Минского горисполкома, оказывал знакомым предпринимателям содействие в ведении бизнеса, лоббировал их интересы. Это выражалось в том, что обвиняемый организовывал знакомства, встречи и переговоры с руководителями коммунальных компаний, зарегистрированных на территории Минска, сообщал служебную информацию, необходимую для использования в финансово-хозяйственной деятельности. За такую "поддержку" ему предоставляли денежные средства, различные вещи и услуги в сумме не менее Br48 тыс., отметили в Генпрокуратуре.

Заняв в апреле 2020 года должность директора минского ГУМа, Крепак продолжил "сотрудничество" с предпринимателями: организовал и обеспечил победу в процедурах закупок, а также заключение договоров на приобретение и реализацию продукции. В качестве вознаграждения обвиняемый получил взятки и выгоды имущественного характера в размере не менее Br14,9 тыс., а также обещание 10-процентной доли в бизнесе с возможностью получения дивидендов.

Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч.3 ст.426, ч.2 ст.424, ч1 и ч.2 ст.430 УК является верной и подтверждена собранными доказательствами.

Избранную ранее в отношении Крепака меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора столичного ГУМа...
 
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