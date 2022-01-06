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ОДКБ: в Казахстан направлены миротворцы
Источник материала: ОНТ
Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о том, что в Казахстан для урегулирования ситуации направлены миротворцы. Об этом
В состав миротворцев вошли подразделения Вооруженных Сил России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.
Сейчас самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Казахстан перебрасывается российская часть контингента.
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Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о том, что в Казахстан для урегулирования ситуации направлены миротворцы. Об этом сообщила...
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