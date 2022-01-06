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ОДКБ: в Казахстан направлены миротворцы

06.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ОДКБ: в Казахстан направлены миротворцы

Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о том, что в Казахстан для урегулирования ситуации направлены миротворцы. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на сообщение ОДКБ.

В состав миротворцев вошли подразделения Вооруженных Сил России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.

Сейчас самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Казахстан перебрасывается российская часть контингента. 

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Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о том, что в Казахстан для урегулирования ситуации направлены миротворцы. Об этом сообщила...
 
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