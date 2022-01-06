В Минске автобус сбил насмерть водителя троллейбуса, которая вышла поправить дуги токоприемника. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Водитель троллейбуса, которая поправляла дуги токоприемника, была сбита в Минске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Трагедия случилась утром 6 января, когда во время движения у троллейбуса упали дуги токоприемника. Это произошло на остановке «Большая Слепня» по улице Кедышко в Минске. Водитель, 46-летняя женщина, вышла на дорогу, чтобы поправить дуги.

В какой-то момент водитель автобуса, 49-летний мужчина, наехал на нее. Женщина умерла на месте происшествия от полученных травм.

На месте работали работники Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317.

Правоохранители просят всех, кому что-то известно о произошедшем, обратиться по адресу г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8033) 333-67-19 и (8017) 389-55-55.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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