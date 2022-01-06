Источник материала: БелТА

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве девушка выпала из окна студенческого общежития. Она пыталась спуститься на улицу с помощью самодельной веревки, рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, ночью 1 января в Могилеве 17-летняя девушка, живущая в студенческом общежитии, решила покинуть место проживания необычным способом. Она связала все, что было в комнате, от постельных принадлежностей до предметов гардероба, и сделала самодельную веревку. Несовершеннолетняя привязала ее к батарее и попыталась спуститься через окно, но конструкция оборвалась. Девушка упала вниз с высоты четвертого этажа.

Предварительно установлено, что девушка хотела прогуляться по городу в новогоднюю ночь. Она попросила соседа убрать самодельную веревку в шкаф, когда спустится вниз. На просьбу молодого человека не делать глупостей, девушка лишь ответила, что неоднократно так поступала. Но в этот раз ее попытка закончилась несчастным случаем. В настоящее время девушка находится в больнице. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, назначен ряд экспертных исследований.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-