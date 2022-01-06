На трассе М6 в Минском районе фура сбила пешехода

Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На М6 пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, 5 января около 23.30 на 32-м км автодороги М6 Минск - Гродно на территории Минского района 23-летний водитель, уроженец Гродно, управляя автомобилем "Вольво" в сцепке с полуприцепом марки "Шмитц" и двигаясь в направлении Гродно в правой полосе движения со скоростью около 85 км/ч, совершил наезд на неустановленного пешехода, двигающегося в крайней правой полосе в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Он не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минского района напоминает уязвимым участникам дорожного движения, что использование световозвращающих элементов на одежде снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6-8 раз. Водитель при движении автомобиля со скоростью около 40 км/ч с использованием ближнего света фар может заметить пешехода на расстоянии около 25 м, что не дает ему возможности успеть затормозить и избежать наезда. Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель имеет возможность заметить его с расстояния, превышающего 150 м.

По-прежнему основные причины дорожно-транспортных происшествий - неправильный выбор скорости в сложившихся погодно-дорожных условиях, недисциплинированность пешеходов, невнимательность водителей при проезде перекрестков и маневрировании.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, незамедлительно сообщите в дежурную часть на телефонную линию 102.-0-