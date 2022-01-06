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В Горецком районе при пожаре погиб мужчина

06.01.2022 11:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Пожар произошел в деревне Сава. 6 января примерно в 6.00 местные жители заметили горящую кровлю соседнего дома, где проживал 56-летний мужчина. Пока женщины вызывали спасателей, сосед бросился на помощь. В задымленном коридоре, буквально в нескольких метрах от выхода, он обнаружил и вытащил на улицу хозяина, но было уже поздно - мужчина погиб.

Погибший мужчина, инвалид 2-й группы, проживал один.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.

Как отметили в МЧС, в 2021 году в Могилевской области произошло 794 пожара, унесшие жизни 104 человек. В этом году в огне уже погибли 2 человека.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Пожар произошел в деревне Сава. 6 января примерно в 6.00 местные жители заметили горящую кровлю соседнего дома, где проживал 56-летний мужчина. Пока женщины вызывали...
 
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